مصدر: انسحاب النواب من جلسة الامس كان سنيا لا حزبيا

2018/11/22 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في حديث خاص, لموقع "الغدير", ان" انسحاب الحلبوسي واعضاء المحور الوطني من جلسة الامس, كان انسحابا سنيا بامتياز ولم يكن حزبيا او ممثلا لكتله معينية".واضاف, ان" الانسحاب جاء بسبب اتهام الصدر الى القوى السنية ببيع وشراء المناصب الوزارية, مبينة, ان" ما يشاع في وسائل الاعلام عن ان الانسحاب كان فئوي او حزبي امر عار عن الصحة".وبين, ان" الاطراف الشيعية ضمن تحالف البناء لم تنسحب كون ان الامر لا يعنيهم وان الذين انسحبوا كانوا من المحور السني".واشار المصدر النيابي الى ان" الذي دفع القوى السنية لترك جلسة الامس هو الكلام الذي صدر عن شخصية عراقية كشخصية الصدر". انتهى..م.ر

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