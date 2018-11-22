English | وظائف


مصدر: انسحاب النواب من جلسة الامس كان سنيا لا حزبيا
2018/11/22 | 14:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المصدر في حديث خاص, لموقع "الغدير", ان" انسحاب الحلبوسي واعضاء المحور الوطني من جلسة الامس, كان انسحابا سنيا بامتياز ولم يكن حزبيا او ممثلا لكتله معينية".واضاف, ان" الانسحاب جاء بسبب اتهام الصدر الى القوى السنية ببيع وشراء المناصب الوزارية, مبينة, ان" ما يشاع في وسائل الاعلام عن ان الانسحاب كان فئوي او حزبي امر عار عن الصحة".وبين, ان" الاطراف الشيعية ضمن تحالف البناء لم تنسحب كون ان الامر لا يعنيهم وان الذين انسحبوا كانوا من المحور السني".واشار المصدر النيابي الى ان" الذي دفع القوى السنية لترك جلسة الامس هو الكلام الذي صدر عن شخصية عراقية كشخصية الصدر". انتهى..م.ر 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: انسحاب النواب من جلسة الامس كان سنيا لا حزبيا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: انسحاب النواب من جلسة الامس كان سنيا لا حزبيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تحقيق بعقوبة تصدق اعترافات إرهابي شارك بقتل مواطنين من كربلاء والأنبار
⋙ النزاهة تكشف عن حالات تلاعب وتزوير واختلاس بأكثر من 3 مليارات في البصرة
⋙ الدنمارك تعلق تصدير أسلحة للسعودية
⋙ تتهمه بأرتكاب جرائم حرب.. رفع قضيتين ضد ولي عهد أبو ظبي في باريس
⋙ عبد المهدي.. هل يقهر المستحيلات بحكومته؟
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| ماي تحرز تقدما في لقائها مع يونكر بشأن بريكست في بروكسل
⋙ شاهد بالفيديو | مراسيم تسلم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي مهامه - 2018/11/22
⋙ بالصور.. العثور على تمثال أثري ثمين في ذي قار يحمل شيئاً مثيراً
الأكثر شيوعا