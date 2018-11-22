الكعبي يدعو وسائل الاعلام الى منع بث مشاهد العنف

2018/11/22 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي, اليوم الخميس, وسائل الاعلام للابتعاد عن مشاهد العنف والتهويل".

وقال الكعبي في كلمة له بافتتاح اعمال ورشة العمل لإقرار الاستراتيجية الوطنية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، التي جرت في مجلس النواب, وحضرته قناة "الغيدر", إنه "من الضروري تشريع قانون العنف الاسري خلال الفترة المقبلة"، مشيراً الى أن" أخطر انواع العنف الذي تتعرض له المرأة هو الذي يحدث وقت الحروب والنزاعات".وضاف الكعبي, انني ادعو وسائل الاعلام كافة لمواجهة ظاهرة العنف بصورة عامة من خلال وضع أنظمة وضوابط جديدة للصورة والمشهد"، مشدداً على "وجوب حجب مشاهد العنف والتهويل، مراعاة لوضع المجتمع وانسجاما مع الذوق العام، عن طريق استبدال تلك المشاهد بآخرى داعمة للمبادرات المتعلقة بالعنف المجتمعي والنتائج السلبية المترتبة عليه".واشار الى ان" اهمية تسليط وسائل الاعلام اهتماماتها على برامج التعليم والتوعية والإرشاد لشرائح المجتمع وبما يضمن تعزيز الحوار وفض النزاعات وتفعيل دور التنشئة الاجتماعية في المناهج التربوية والاكاديمية".انتهى..م.ر

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