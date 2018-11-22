انتخاب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر للبروتوكول الخامس من اتفاقية 'CCW'

2018/11/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن انتخاب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر للبروتوكول الخامس من إتفاقية CCW.وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه " إنتُخب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر، للأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب (ERW) لإتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يُمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر(CCW)".

واضافت انه "جرى ذلك خلال إنعقاد أعمال المؤتمر الثاني عشر للبرتوكول الخامس في مقر الأمم المُتحدة في جنيف بتأريخ 19/11/2018".

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