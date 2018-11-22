مصدر: اصرار الفتح على ترشيح الفياض للداخلية يهدد مستقبل الاتفاق مع سائرون

2018/11/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بأن اصرار الفتح على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية يهدد مستقبل الاتفاق بينه وبين سائرون.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "الخلافات بين الكتل السياسية بشأن مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل ما زالت مستمرة والمشاورات لاستكمالها قد تأخذ وقتا طويلا"، مبينا ان "القوی السياسية تقود مشاورات للتوّصل لاتفاق كامل علی كل الاسماء التي ستتوّلی الوزارات المتبقية الشاغرة".

واضاف ان "الاصرار على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية يُنذر بخطر يُهدد مستقبل الاتفاق السياسي بين تحالفي الفتح وسائرون".واشار الى ان "تحالف الفتح سيضطر لتمرير الفياض بالأغلبية، من خلال الاستعانة بالحلفاء من تحالف المحور السني والاكراد بشقيهم الديمقراطي والكردستاني".وأكد ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيحضر إلى مجلس النواب يوم السبت المقبل لعرض بقية كابينته الوزارية على التصويت رغم الخلافات".

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