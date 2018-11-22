مصدر: اصرار الفتح على ترشيح الفياض للداخلية يهدد مستقبل الاتفاق مع سائرون

واضاف ان "الاصرار على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية يُنذر بخطر يُهدد مستقبل الاتفاق السياسي بين تحالفي الفتح وسائرون".واشار الى ان "تحالف الفتح سيضطر لتمرير الفياض بالأغلبية، من خلال الاستعانة بالحلفاء من تحالف المحور السني والاكراد بشقيهم الديمقراطي والكردستاني".وأكد ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيحضر إلى مجلس النواب يوم السبت المقبل لعرض بقية كابينته الوزارية على التصويت رغم الخلافات".
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