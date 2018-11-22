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المالية النيابية: إدراج فقرة انشاء الممر الثاني لطريق البتيرة بميسان في الموازنة
2018/11/22 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية سهام العقيلي، اليوم الخميس، عن إدراج فقرة انشاء الممر الثاني لطريق البتيرة الذي يربط محافظة ميسان بثلاث محافظات عراقية في الموازنة.وقالت العقيلي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "حصلت على موافقات من اللجنة المالية الحكومية واللجنة المالية النيابية بأدراج فقرة انشاء الممر الثاني لطريق البتيرة في محافظة ميسان في الموازنة المالية لعام 2019".

واضافت ان "طريق البتيرة هو ممر واحد وتسبب بالألاف الحوادث المرورية وهو طريق استراتيجي تجاري يربط ميسان بمحافظات البصرة وذي قار والديوانية ومهمة انشاء ممر ثان مشروع مهم للمحافظة".

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