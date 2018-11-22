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فيديو| ماي تحرز تقدما في لقائها مع يونكر بشأن بريكست في بروكسل
2018/11/22 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لقاء ماي ويونكر أحرز تقدما كبيرا

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قال سلامة عطا الله، مراسل الغد من بروكسل، إن اللقاء بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلوج يونكر، أحرز تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن ماي ستعود إلى بروكسل السبت المقبل، لاستكمال المحادثات والمشاورات التي بدأتها حول تطوير الإعلان السياسي المشترك حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين، كما أكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة استكمال ما تبقى من نقاط عالقة، وذلك لتوقيع القادة الأوروبيون في الـ25 من الشهر الجاري، على مسودة الاتفاق ليعطيها الاتحاد الأوروبي الصيغة الرسمية على أن يتم التصويت عليها في البرلمان البريطاني.

وفي السياق ذاته أكد عمرو المنيري، مراسل الغد من لندن، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي تسعى جاهدة، لإنجاز صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عودتها من بروكسل السبت المقبل، موضحا أن المشاورات لا تزال جارية على مدار الأسبوع المقبل.

والتقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمناقشة إطار العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا وسبل إنهاء النقاط العالقة بشأن اتفاقية الخروج من الاتحاد.

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