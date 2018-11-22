English | وظائف


هزة أرضية تضرب كوردستان
2018/11/22 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حدوث هزة أرضية في اقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز ان الهزة ضربت شمال غرب زاخو، التابع لمحافظة دهوك، بلغت قوتها 4،2 على مقياس ريختر، مبينة ان الهزة لم توقع ضحايا بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تضرب كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تضرب كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عبد المهدي.. هل يقهر المستحيلات بحكومته؟
⋙ مدينة الصدر الطبية في النجف الاشرف تجري عملية جراحية لرفع خثرة دموية من الدماغ
⋙ تعديل: “هدف” السماوة 1 x الديوانية 0 ( كرار بجاي د. 2 )
⋙ إنتخاب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر في جنيف
⋙ ماذا قال بارزاني لعبد المهدي خلال اجتماعهما في بغداد؟
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| ماي تحرز تقدما في لقائها مع يونكر بشأن بريكست في بروكسل
⋙ شاهد بالفيديو | مراسيم تسلم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي مهامه - 2018/11/22
⋙ بالصور.. العثور على تمثال أثري ثمين في ذي قار يحمل شيئاً مثيراً
الأكثر شيوعا