هزة أرضية تضرب كوردستان

2018/11/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حدوث هزة أرضية في اقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز ان الهزة ضربت شمال غرب زاخو، التابع لمحافظة دهوك، بلغت قوتها 4،2 على مقياس ريختر، مبينة ان الهزة لم توقع ضحايا بشرية.

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