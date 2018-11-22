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الحشد الشعبي يعلن رد هجوم لـ
2018/11/22 | 16:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد الشعبي يعلن رد على هجوم لـ"داعش" قرب الشرقاط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن رد هجوم لـ"داعش" قرب الشرقاط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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