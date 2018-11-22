2018/11/22 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يعلن رد على هجوم لـ"داعش" قرب الشرقاط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن رد هجوم لـ"داعش" قرب الشرقاط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن رد هجوم لـ"داعش" قرب الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).