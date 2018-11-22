بمبادرة شخصية.. وفد نيابي أردني

2018/11/22 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيليجري وفد نيابي أردني "غير رسمي" زيارة إلى سوريا، بدأها الاثنين الماضي، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد وعدداً من المسؤولين.الزيارة التي أعلنت عنها وكالة الأنباء الأردنية نقلاً عن مصدر نيابي سابق لم تسمه، أشارت بأنها "تأتي بمبادرة من بعض النواب أعضاء الوفد في إطار العمل على تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين".بدوره، أوضح مصدر نيابي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "الزيارة التي يقوم بها نحو 10 نواب، لا تمثل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وإنما تمثل النواب أنفسهم، وهي بمبادرة شخصية".ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية في خبر سابق، أن "الرئيس السوري بشار الأسد استقبل الاثنين الماضي وفداً برلمانياً أردنياً يضم عدداً من رؤساء اللجان في البرلمان الأردني ويترأسه النائب عبد الكريم الدغمي".وأشارت إلى أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن في جميع المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين".ورغم عدم رسمية الزيارة، إلا أنها تعدّ الأولى من نوعها منذ افتتاح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف الشهر الماضي.النائب قيس زيادين، وهو أحد أعضاء الوفد، قال في تصريح صحفي، إنه "جرت خلال الزيارة لقاءات تقنية بين أعضاء الوفد ونظرائهم في مجلس الشعب السوري، كما تم لقاء الرئيس بشار الأسد ورئيس وزرائه ورئيس مجلس الشعب وعدد من الوزراء"، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل عن تلك اللقاءات.ولفت إلى أنه "تم بحث زيادة عدد ساعات فتح المعبر الحدودي بين البلدين، لتذليل العقبات أمام حركة انسياب الأفراد والبضائع بين البلدين".وأفاد زيادين بأن "السلطات السورية أفرجت عن موقوف أردني يُدعى علي البشابشة"، دون تفاصيل إضافية عنه أو سبب ومدة توقيفه.وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الأردن وسوريا فتح معبر جابر-نصيب الحدودي بينهما، بعد إغلاق دام 3 سنوات.ورغم استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على خلفية إعادة فتح المعبر الرسمي بينهما، إلا أن فترة الأزمة في جارة المملكة الشمالية، شهدت حالة من "الجفاء السياسي"، ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد عمان للسفير السوري لديها، في مايو/أيار 2014.

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