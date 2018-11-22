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شاهد بالفيديو | كريم مهدي: كركوك هي عراق مصغّر
2018/11/22 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | كريم مهدي: كركوك هي عراق مصغّر

مصدر الفيديو: X8sBo4i0C14

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