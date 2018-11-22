2018/11/22 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | كريم مهدي: كركوك هي عراق مصغّر

مصدر الفيديو: X8sBo4i0C14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | كريم مهدي: كركوك هي عراق مصغّر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | كريم مهدي: كركوك هي عراق مصغّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).