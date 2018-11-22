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بارزاني يكشف عن هدف زيارته لبغداد.. العامري: ستفتح أبواباً جديدة
2018/11/22 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بارزاني يكشف عن هدف زيارته لبغداد..

العامري: ستفتح أبواباً جديدة

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بارزاني يكشف عن هدف زيارته لبغداد..

العامري: ستفتح أبواباً جديدة

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