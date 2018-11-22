كتل خاسرة تعرقل تقديم المرشحين للوزارات المتبقية وتحذيرات من العودة للمربع الأول

2018/11/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب عن تحالف الفتح، الخميس، ان كتل خاسرة هي من تعرقل تقديم المرشحين لما تبقى من كابينة وزارية، مشيرا الى ان ضرورة ان يكون رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي حازما وشجاعا.

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