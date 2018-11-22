ساري يدفع تشيلسي لصراع مع برشلونة وليفربول

2018/11/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، من إدارة ناديه ضم نجم وسط ليون الفرنسي، المطلوب في عدة أندية أخرى.

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