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ساري يدفع تشيلسي لصراع مع برشلونة وليفربول
2018/11/22 | 17:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طلب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، من إدارة ناديه ضم نجم وسط ليون الفرنسي، المطلوب في عدة أندية أخرى.

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