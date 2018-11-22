2018/11/22 | 17:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العامري للبارزاني: نأمل أن تكون زيارتكم فاتحة خير لعلاقات قوية بين بغداد وأربيل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري للبارزاني: نأمل أن تكون زيارتكم فاتحة خير لعلاقات قوية بين بغداد وأربيل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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