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العامري للبارزاني: نأمل أن تكون زيارتكم فاتحة خير لعلاقات قوية بين بغداد وأربيل
2018/11/22 | 17:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العامري للبارزاني: نأمل أن تكون زيارتكم فاتحة خير لعلاقات قوية بين بغداد وأربيل

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