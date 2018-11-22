بالفيديو.. موغريني تأمل أن تفرج أنقرة عن المعارض الكردي دميرتاش قريبا

2018/11/22 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتم الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبا، بعد أكثر من سنتين على سجنه.وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني في تصريح صحافي خلال زيارة لأنقرة "نأمل أن يتم الإفراج عنه قريبا”، مذكّرة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا هذا الأسبوع بإنهاء التوقيف الموقت لدميرتاش."وصدر حكم على صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر/ أيلول الماضي لاتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة ألقاها عام 2013.وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى بالفعل فترة السجن المحكوم عليه بها، لكنه ظل محبوسا ويواجه عدة إتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب أغلبها عن كلمات أخرى أدلى بها وقد يصل إجمالي الأحكام فيها إلى السجن 142 عاما إذا أدين.

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