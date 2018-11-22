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الزوراء في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا
2018/11/22 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أسفرت قرعة منطقة غرب القارة لدوري أبطال آسيا، التي أجريت اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بماليزيا، عن مجموعات قوية وأخرى متوازنة.

ووقع نادي الزوراء في القرعة التي سحبت، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الوصل الإماراتي، والمتأهل من الملحق الرابع، والمتأهل من الملحق الثاني.

وبحسب مراقبين فان المجموعة الثالثة تعد […]

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