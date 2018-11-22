انطلاق كرنفال يوم بغداد وسط العاصمة

2018/11/22 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادانطلقت فعاليات احتفالية يوم بغداد السنوي، الخميس، بحضور عدد من المسؤولين وعدد من الشخصيات البارزة، داخل جامعة بغداد بمنطقة الجادرية وسط العاصمة.

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