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انطلاق كرنفال يوم بغداد وسط العاصمة
2018/11/22 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادانطلقت فعاليات احتفالية يوم بغداد السنوي، الخميس، بحضور عدد من المسؤولين وعدد من الشخصيات البارزة، داخل جامعة بغداد بمنطقة الجادرية وسط العاصمة.

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