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الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الإصدارات الإعلامية لداعش” في الموصل
2018/11/22 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..

أطاحت الاستخبارات العسكرية،الخميس، بمسؤول الإصدارات الإعلامية لداعش” في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.

وقالت المديرية، إن ” مفارزها في الفرقة 20 “أطاحت وبعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والدقة بمسؤول الاصدارات الاعلامية لعصابات داعش الارهابية واحد مروجي الاشاعات وافلام القتل لتلك العصابات بعد ان تم استدراجه لكمين محكم في ناحية القيارة بالموصل وتلقي القبض عليه”.

[…]

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