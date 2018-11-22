الكرخ يتخطى الطلبة في دوري الكرة

2018/11/22 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تغلب فريق الكرخ بكرة القدم ، اليوم الخميس على الطلبة بنتيجة 2 -1 لحساب الجولة الثامنة من منافسات دوري الكرة الممتاز.وشهدت بداية المباراة تفوقا كرخيا في الاداء والسرعة والانتقال ببناء الهجمة من الدفاع الى الهجوم واثمر ذلك عن هدف التقدم بواسطة احمد عباس في الدقيقة 13 ،لكن الطلبة لم يتأخر بالتعديل وجاء من ركلة ثابتة سجل منها حيدر صباح في الدقيقة 17 ،وشهدت الدقائق العشرة الاخيرة تحسنا في اداء الطلبة، لكن صافرة نهاية الشوط الاول أعلنت عن استمرار التعادل 1-1.ومع بداية الشوط الثاني كانت المبادرة كرخية بهدف التقدم الثاني عن طريق هيثم جبار في الدقيقة 49، واستمر تفوق الكرخ طيلة احداث هذا الشوط باستثناء الدقائق الخمسة الاخيرة التي حاول فيها الطلبة الضغط بحثا عن التعادل وسنحت له فرص عدة لم يستغلها حتى نهاية اللقاء والخسارة 1 -2.انتهى

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