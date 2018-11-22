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اعتصامات في البصرة وتفاوض مع شركة النفط
2018/11/22 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ اعتصم عدد من الشباب العاطلين عن العمل؛ اليوم الخميس؛ امام شركة نفط البصرة.

وذكرت مصادر محلية؛ ان عددا من المعتصمين اقدموا على فتح الابواب الامامية والخلفية للشركة نصف ساعة بعد اغلاقها صباح اليوم؛ مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين منهم.

واشارت الى ان؛ ذلك تم بعد توجه وفد منهم مكون من خمسة أشخاص […]

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