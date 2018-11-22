بارزاني: زيارتي لبغداد رسالة ثنائية (بالفيديو)

2018/11/22 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، ان زيارته الى بغداد تحمل رسالة للداخل العراقي والى الخارج.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري.

وقال بارزاني ان "زيارتي لبغداد تهدف لتوجيه رسالة للداخل والخارج وهي اعلان استعدادنا لدعم الفرصة الجديدة التي اتيحت لنا في العراق والبحث عن أفضل السبل لتعزيز الثقة وتصحيح مسار العلاقة بين بغداد واربيل ".

وكسرت زيارة بارزاني لبغداد جمود العلاقة بين الحكومة الاتحادية واربيل ، خصوصا بعد التوتر الذي أعقب استفتاء استقلال كوردستان والذي أجراه الكورد العام الماضي، وجوبه بشدة من بغداد.

ومن المنتظر أن يعقد بارزاني سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين للتباحث بشأن الملفات الخلافية العالقة بين بغداد واربيل .

سوار أحمد

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