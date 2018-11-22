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تقرير: ألاف الأطفال قد ماتوا بسبب الجوع منذ بدء العدوان السعودي على اليمن
2018/11/22 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/ترجمة..

قالت مؤسسة خيرية إن نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما ماتوا بسبب سوء التغذية الحاد خلال ثلاث سنوات من الحرب السعودي على اليمن.

وقالت المنظمة “أنقذوا الأطفال”، ومقرها بريطانيا، في تقرير ترجمه /الانصار/ إن “هذا العدد من الوفيات بين اطفال اليمن يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنغهام، ثاني أكبر المدن […]

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