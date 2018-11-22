عوائد السندات الإيطالية تواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي

2018/11/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تواصل عوائد السندات الإيطالية الهبوط للمرة الثانية على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات مطمئنة من جانب نائب رئيس الحكومة الشعبوية بشأن مشروع الموازنة.

وتسبب ارتفاع السندات الحكومية في تراجع العائد على الديون الإيطالية لليوم الثاني على التوالي نظراً لوجود علاقة عكسية بين الجانبين.

وبحلول الساعة 12:41 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على الديون الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 3.447% كما هبط العائد على سندات إيطاليا لآجل عامين إلى 1.312%.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% ليسجل 1.1409 دولار.

في حين هبط مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي بنسبة 0.6% ليسجل 18618.6 نقطة.

وقامت الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية بممارسة لعبة "شد الحبل" بشأن مستهد العجز داخل مسودة الموازنة للعام المقبل.

وتتمسك إيطاليا بعجز 2.4% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وهي الخطة التي رفضها الاتحاد الأوروبي نظراً للديون المرتفعة مع اعتزام معاقبة روما.

لكن الأسواق تجاهلت التوترات، وتفاعلت مع تقرير نشرته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نقلاً عن نائب رئيس الوزراء وزعيم الرابطة اليمين "ماتيو سالفيني" بالأمس بالاستعداد لتقديم تنازلات حول موازنة البلاد لكن دون المساس بمستهدف العجز.

كما ذكرت الصحيفة اليوم أن "دي مايو" منفتح للتغييرات بالموازنة ولكن بعد الانتخابات الأوروبية في العام المقبل.

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