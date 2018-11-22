المركزي الأوروبي يتمسك بخطة إنهاء شراء الأصول رغم ضعف البيانات

2018/11/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارة أخرى على أنه سوف يمضي قدماً في خطط الانسحاب من برنامج شراء الأصول بنهاية هذا العام، رغم البيانات الاقتصادية التي جاءت مخيبة للآمال.

وقال المركزي الأوروبي في محضر اجتماعه الذي عقد يومي 24 و25 أكتوبر الماضي والصادر اليوم الخميس، إنه رغم ضعف أداء منطقة اليورو الأخيرة والتي تشير لتباطؤ في الزخم الاقتصادي لكن رؤيتهم بشأن برنامج التيسير الكمي لم تشهد أية تغييرات.

ومن المقرر أن يٌنهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء الأصول في منطقة اليورو بنهاية ديسمبر المقبل؛ بعد أن خفض قيمته بنسبة 50% بدءا من سبتمبر الماضي.

وأكد صناع السياسة بالبنك أن التوقعات لا تزال تمثل نمواً اقتصادياً في منطقة اليورو واسع النطاق إضافة إلى تسارع التضخم.

وأوضح المحضر الصادر اليوم أنه من المهم التأكيد على أن القوة الأساسية للاقتصاد مستمرة في دعم الثقة بأن البنك يمكن أن يصل إلى هدف التضخم والذي يقل قليلاً عن 2% في السنوات القادمة دون الاستمرار في تمديد برنامج التيسير الكمي.

وكانت بيانات رسمية كشفت عن أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو نما بأبطأ وتيرة في أكثر من 4 سنوات خلال الثلاثة أشهر من يوليو وحتى سبتمبر بارتفاع 0.2%.

وجدد أعضاء السياسة النقدية بالبنك مخاوفهم بشأن الأثر المحتمل من الحمائية التجارية وتصعيد النزاع التجاري على التوقعات المستقبلية بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وذكر البنك أن تأثير التوترات التجارية الحالية على منطقة اليورو كان محدوداً إلى حد ما حتى الآن.

وبحلول الساعة 1:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليسجل 1.1407 دولار.

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