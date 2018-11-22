الدولار واليورو يتراجعان أمام الدينار العراقي

2018/11/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت العملات الأوروبية تباينًا أمام الدينار العراقي، وتراجع الدولار الأمريكي أمامه.

وانخفض اليورو بنسبة 0.02% أمام الدينار العراقي، بينما ارتفع الإسترليني 0.37% أمامه، وتراجعت قيمة الدولار 0.44% أمامه، مقارنة بمستوياته السابقة.

وانخفضت كذلك قيمة الين الياباني أمام الدينار العراقي بنسبة 0.49%.

وتراجعت قيمة العملات الخليجية مجتمعة أمام الدينار العراقي، لتنخفض قيمة الريال السعودي أمامه بنسبة 0.43%، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال القطري 0.44%.

وتراجع كذلك الدينار الكويتي 0.46%، والدينار الأردني، والريال العُماني بنسبة 0.47%.

وتراجعت كذلك قيمة الجنيه المصري 0.71% أمام الدينار العراقي.

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