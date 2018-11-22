العاهل الأردني يستقبل قائد الجيش السعودي

2018/11/22 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في عمان اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، في اجتماع تناول مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وقدم العاهل الاردني لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وسفير المملكة العربية السعودية في عمان سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود.

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