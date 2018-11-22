2018/11/22 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد نادي بيراميدز، على أن التغريدة التي يتم تداولها، والمنسوبه إلى تركي آل الشيخ، مالك النادي، بشأن المقابل المادي لصفقة انتقال محمد حمدي لاعب المصري البورسعيدي.

وكانت تغريدة منسوبه إلى تركي آل الشيخ، جاء فيها "بناءا على طلب الكثير من مشجعين النادي المصري بالإفصاح عن السعر الرسمي لصفقة محمد حمدي، وإحقاقًا للحق فإن هذه الصفقة تمت بـ42 مليون جنيه".

بيراميد نفى تلك التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة جاء فيها: اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم جول 50 | ميسي أم رونالدو - من كان الأفضل في 2018؟

"يود النادي أن ينبه أن هناك العديد من الأخبار الغير صحيحة التي تم فبركتها في الفترة الماضية بهدف الاساءة لعلاقة نادي بيراميدز ببقية النوادي والتي نعتز بها كثيرًا، كما نحذر من أتباع تلك الصور المفبركة او الحسابات الوهمية و تصديق ما يأتي بها حيث أنه كاذب جملة وتفصيلًا".

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— جول مصر (@goaleg) November 21, 2018وانتقل محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق نادي المصري البورسعيدي إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيراميدز: تغريدة آل الشيخ بشأن صفقة حمدي "مفبركة") نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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