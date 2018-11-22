ساكي يشيد بشجاعة

2018/11/22 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أبدى أريجو ساكي أسطورة التدريب الإيطالي، إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه منتخب بلاده مع روبرتو مانشيني.

إيطاليا فشلت في حجز مقعداً لها بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث تأهل المنتخب البرتغالي بدلاً منها بصحبة إنجلترا والسويد وهولندا.

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ومع ذلك يؤمن ساكي بنجاح الأزوري مع مانشيني، بعد المستوى الذي ظهر به فريقه بالبطولة.

وقال الإيطالي المخضرم:"الجهاز الفني الحالي يمتلك أفكار جديدة، يحاولون إضافة المتعة والكرة الجميلة للفريق".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 22, 2018وتابع:"مانشيني ارتدى زي الساحر وقام بتحويل الشكل الدفاعي القبيح إلى مستوى جميل وكرة شجاعة".

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واستكمل ساكي:"لم أتخيل يوماً ما أن يقوم مدرب بتغيير العقلية ويهزم المخاوف المستمرة حول الاستحواذ والتخلي عن النزعة الدفاعية بهذه الفترة القصيرة".

جدير بالذكر أن مانشيني خاض 8 مباريات مع إيطاليا حتى الآن، فاز في 3 وتعادل بمثلهم وخسر مباراتين.

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