ميمي عبد الرازق يعلن إقالته من تدريب المصري البورسعيدي

2018/11/22 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن إقالته من منصبه خلال الساعات الماضية.

وأضاف عبد الرازق خلال تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة ميجا إف إم، أنه لم يعد مديرًا فنيًا لفريق المصري، وتمت إقالته من منصبه.

وتابع "أفضل نادي في مصر حاليًا هو وادي دجلة، لأنه بالرغم من خسارته 7 مباريات، إلا أن الإدارة صبرت على اليوناني تاكيس جونياس، ومستواهم الآن رائع".



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عبد الرازق أردف "ما مررت به في المصري عكس ما يحدث في وادي دجلة، فالإدارة تتحمل كل ما يحدث للفريق، لأنها فرطت في حقوق النادي، حتى وصل الحال إلى أنه لا يتم مراعاة تاريخ وشعبية المصري أمام فريق مثل جزيرة مطروح".

واستطرد قائلًا "مجلس إدارة المصري رفض عودة الفريق إلى بورسعيد خوفًا من الجماهير، وقولت له أنني أريد العودة والتدريب وسط الجماهير، ولابد أن تحضر الجماهير وتسبني شخصيًا وتسب اللاعبين، ليعرف اللاعبين ما عليهم فعله، فأنا ابن بورسعيد وليس فقط المدرب".

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— جول مصر (@goaleg) November 21, 2018وأشار ميمي عبد الرازق إلى أن إدارة المصري أبلغته بأن عودته إلى بورسعيد يعني إقالته، وبالفعل سافر إلى بورسعيد، ليجد مصطفى يونس يجتمع باللاعبين ويسافرون للقاهرة بدوني.

واختتم المدير الفني السابق للإسماعيلي تصريحاته قائلًا "الثنائي حسن نصر ومحمد صلاح أبو جريشة عضوي الجهاز الفني، حضرا إلي وأخبراني أنهما تحت أمري، ولكنني طلبت منهما الاستمرار في عملهما ولا يربطا مصيرهما بي".

وتلقى المصري خسارة من حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس الأربعاء، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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