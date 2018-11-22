2018/11/22 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القضاء على خلية داعشية مسؤولة عن استهداف الشرقاط بالصواريخ

22/11/2018 16:59:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي القضاء على خلية داعشية مسؤولة عن استهداف قضاء الشرقاط بالصواريخ.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) " نفذ الحشد الشعبي/ قاطع صلاح الدين، الخميس، عملية نوعية شمال غرب الشرقاط، فيما تمكن من القضاء على خلية داعش المسؤولة عن استهداف قضاء الشرقاط بالصواريخ ".واضاف ان " اللواء 51 في الحشد باسناد لواء 91 من الجيش وطيران الجيش استطاع بعملية خاطفة من القضاء على خلية داعشية بحوزتها اسلحة وذخائر في جزيرة شمال غرب الشرقاط "، مبينا ان " عناصر داعش كانوا ينوون شن عمليات تعرضية في الشرقاط".واضاف الموفد، ان المجموعة التابعة داعش هي ذاتها المسؤولة قصف بصاروخ قرية العيثة قرب الجزيرة مساء امس باحد الصواريخ".

ت/ب.ش

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