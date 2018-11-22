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اكتشاف سكر يحارب السرطان
2018/11/22 | 17:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ كشف علماء بريطانيون أن السكر البسيط “المانوز” يساعد على محاربة الخلايا السرطانية، لكنهم لا ينصحون باستخدامه دون مشورة الطبيب.

ووفقا للمقال الذي نشر في مجلة “نيتشر” فقد وجد الباحثون أن المانوز ليست فقط مادة تفيد في إنقاص الوزن، لكنها تبطئ نمو الخلايا السرطانية، وتوفر وسيلة جديدة لتحسين تقبل العلاج الكيميائي.

وقال أحد […]

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