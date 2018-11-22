تحذيرات من المناخ الاكثر تطرفاً: مستوى البحر يرتفع.. والمحيطات “تتحمض”

2018/11/22 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية, الخميس, من وصول تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي إلى مستوى قياسي جديد آخر.وأظهر تقرير نشرته المنظمة اليوم (22 تشرين الثاني 2018) ان “متوسط ​​تركيزات ثاني أكسيد الكربون قد شهد ارتفاعا مستمرا في أعوام 2015 و2016 و2017, كما ارتفعت تركيزات الميثان وأكسيد النيتروس والغازات […]

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