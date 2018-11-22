كلويفرت: رونالدو هو مثلي الأعلى بعد والدي

2018/11/22 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يعتبر جاستن كلويفرت جناح نادي روما الإيطالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مثله الأعلى ضمن اللاعبين الحاليين.

الدولي الهولندي انضم إلى روما قادماً من أياكس الصيف الماضي، وأصبح من أبرز اللاعبين بتشكيل المدرب إزبيو دي فرانشيسكو.

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وحرص نجل الأسطورة الهولندي باتريك كلويفرت، على الإشادة برونالدو المنضم حديثاً ليوفنتوس.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"سعيد جداً بالتجربة التي أعيشها حالياً في كل يوم، الدوري الإيطالي بطولة صعبة تساعدك دائماً على التحسن".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 22, 2018وأضاف:"والدي هو مثلي الأعلى بدون أي شك، ولكن أعتبر رونالدو مصدر كبير لإلهامي في الحياة من أجل كرة القدم".

وتابع:"والدي أخبرني أن المنافسة في إيطاليا ليست سهلة، وأنني بحاجة لعمل كبير لأضمن مكاني بالتشكيل الأساسي".

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وأما عن مدربه:"شخصية رائعة وأعطاني الكثير من المساعدة منذ قدومي للنادي ونصحني باستغلال سرعته الفائقة".

جدير بالذكر أن كلويفرت دخل مؤخراً ضمن القائمة المرشحة للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2018.

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