جالياني: إبرا سيرفع من قيمة الدوري الإيطالي

2018/11/22 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يرى أدريانو جالياني مدير التسويق السابق بنادي ميلان الإيطالي، أن عودة زلاتان إبراهيموفيتش لإيطاليا ستضيف الكثير للمسابقة المحلية.

زلاتان ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي، والعودة مرة أخرى لإيطاليا من بوابة ميلان.

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جالياني الذي سبق وأن تعاقد مع إبرا أثناء تواجده في ميلان، يرى فوائد كثيرة لعودة إلى الروسونيري.

وقال الإداري المخضرم في تصريحات صحفية:"أعتقد أن كل لاعب بطل يرفع من مستوى أي دوري يلعب فيه".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 22, 2018وأضاف:"كريستيانو رونالدو رفع من أسهم الدوري الإيطالي وإبرا قادر على تكرار ذلك".

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وتابع:"كل نجم يستطيع زيادة قيمة هذه البطولة، ولكني لن أتحدث عن ميلان لأنني وعدت نفسي بذلك".

جدير بالذكر أن إبرا رحل عن ميلان في 2012 متجهاً إلى باريس سان جيرمان، بعد قيادته الفريق للفوز بالدوري وسوبر إيطاليا.

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