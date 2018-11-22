بوتشيتينيو: نسعى لحسم بقاء إيركسن في توتنهام بأسرع وقت

2018/11/22 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعرب المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام عن رغبته في توقيع اللاعب الدنماركي كريستان إيركسن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب وأكد خلالها على أهمية اللاعب بالنسبة للنادي في الفترة المقبلة.

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وقال بوتشيتينو: "إيركسن يعلم، ونحن أيضا نعلم ما الذي نقوم به، الجميع يعمل بكل ما لديه من قوة من أجل اتخاذ القرار المناسب نحن وهو".

وأضاف: "أنا غير قلق لكنني أفضل أن يبقى معنا ويوقع على عقدًا جديدًا ليبقى لأطول وقت ممكن في صفوف توتنهام".

وعن مقطع ديلي ألي الذي يظهره تحت تأثير الخمر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات المقبلة أكد بوتشيتينو أن اللاعب لم يقم بشيء خاطئ.

وقال بوتشيتينو: "لقد شاهدت ذلك المقطع، لم يقم أيًا من ديلي ألي أو روس باركلي بشيء خاطئ، نحن نخلق المشاكل من لا شيء، ليس من العدل أن يتم تصويرهما، أنا أدعمهما بشكل كامل".

واختتم تصريحاته: "الأمر يكون صعبًا للغاية أن تفهم هؤلاء الأشخاص الذين يصورن تلك الأمور، ليس لدي تعليق آخر على الأمر، ولا يوجد ما نناقشه هنا".

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جدير بالذكر إن إيركسن يعد هدفًا في سوق الانتقالات لنادي ريال مدريد الاسباني الذي حاول ضمه من قبل بحسب تقارير صحفية عديدة.

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