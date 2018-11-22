العصائب تدعو لإنشاء “هيئة المسلمين”..وتعلق على “الاحتفالات الدينية”

2018/11/22 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعت حركة عصائب اهل الحق، الخميس، الى إلغاء الوقفين السني والشيعي في البلاد واستحداث هيئة المسلمين بدلا عنهما، و طالبت بعدم إقامة الاحتفالات الدينية في الدوائر خلال أوقات الدوام الرسمي, اضافة الى تقليل العطل الرسمية بحجة المناسبات الدينية.وقال حبيب الحلاوي ممثل الحركة في بابل خلال كلمة له في حفل أقيم في […]

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