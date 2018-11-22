نجم الجبوري لـ”ناس”: الضجة الإعلامية عن الموصل تعزز نشاط داعش

2018/11/22 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد اعتبر قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، تصريحات السياسيين حول الواقع الأمني في مدينة الموصل بأنها تعزز نشاط تنظيم داعش، وتثير الرعب والهلع بين المواطنين، وذلك في سياق الحديث عن التحذيرات التي أطلقها سياسيون عن تردي الأوضاع الأمنية في الموصل.nas وقال الجبوري، في تصريح لـ”ناس” اليوم، ( 22 تشرين الثاني 2018) […]

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