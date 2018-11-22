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الصدر يدعو إلى صحوة سنية لتغيير القيادات السياسية الفاسدة
2018/11/22 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في خضم ارتفاع وتيرة السجالات بين الزعيم الصدري، مقتدى الصدر، وعدد من القيادات السياسية من تحالف "المحور الوطني"، بشأن الاتهامات ببيع وشراء الوزارات الأمنية، دعا الصدر إلى صحوة سنية لتغيير من وصفهم بالقيادات السياسية الفاسدة.

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