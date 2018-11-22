2018/11/22 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم ارتفاع وتيرة السجالات بين الزعيم الصدري، مقتدى الصدر، وعدد من القيادات السياسية من تحالف "المحور الوطني"، بشأن الاتهامات ببيع وشراء الوزارات الأمنية، دعا الصدر إلى صحوة سنية لتغيير من وصفهم بالقيادات السياسية الفاسدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو إلى صحوة سنية لتغيير القيادات السياسية الفاسدة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو إلى صحوة سنية لتغيير القيادات السياسية الفاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).