القبض على تسعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاتجار بالبشر في بغداد

2018/11/22 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات امنية، القبض على تسعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

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