English | وظائف


القبض على تسعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاتجار بالبشر في بغداد
2018/11/22 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقت قوات امنية، القبض على تسعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تسعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تسعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ قرقاش ينتقد بعض وسائل الإعلام التي تفبرك أخبارًا عن الخليج
⋙ اعتقال امرأة متهمة بقتل ابنها من طليقها بمساعدة زوجها الحالي في العمارة
⋙ منظمة الهجرة: مليون نازح عراقي لم يعودوا لمناطقهم حتى الآن
⋙ #فالح الحمراني - في خلفيات الصراع على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
⋙ #امين يونس - حمكو .. والهجرةُ إلى كندا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | برنامج شوف السلطة الرابعة | الحلقة 8 مع قحطان عدنان 22-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | حياتك الادوية 22 11 18
⋙ بالصور.. مسنة تنفق ما تملك لتتزوج شاباً خسرته بعد زواجهما
الأكثر شيوعا