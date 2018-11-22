عبد المهدي يمهل الكتل السياسية الى غد الجمعة، لحسم خلافاتها والاتفاق على مرشحي الحقائب الشاغرة

2018/11/22 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امهل الكتل السياسية الى غد الجمعة، لحسم خلافاتها والاتفاق على اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية .

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