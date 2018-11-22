2018/11/22 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب السابق عن محافظ صلاح الدين شعلان الكريم في تصريحات صحفية خروج أهالي المناطق السنية بتظاهرات مؤيدة لما كشفه السيد الصدر بشأن السياسيين الفاسدين من السنة، مبديا استعداده للتعاون مع السيد الصدر في حال كشف فساد جميع الفاسدين دون استثناء اي طرف.

وأوضح الكريم أن ابناء المكون السني طالبوا منذ البداية بالتصدي للفاسدين ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مبينا أن ما يعاني منه ابناء المحافظات الغربية يعاني منه ايضا ابناء محافظات وسط وجنوب العراق.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعلان الكريم: نتوقع خروج تظاهرات مؤيدة للسيد الصدر بعد كشفه الفاسدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعلان الكريم: نتوقع خروج تظاهرات مؤيدة للسيد الصدر بعد كشفه الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).