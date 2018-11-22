الاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق سراح

2018/11/22 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأبدى الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء اعتقال عدد كبير من الإعلاميين والأكاديميين في تركيا، كما أعرب في الوقت ذاته عن أمله في إطلاق سراح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرتاش، في أقرب وقت ممكن.وزار وفد من الاتحاد الأوروبي تركيا، ضمَّ مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هان، للمشاركة في (ندوة الحوار السياسي) بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.واجتمع وفد الاتحاد الأوروبي بوزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، وأعقب الاجتماع مؤتمر صحفي جمع موغريني، هان، وجاووش أوغلو.وألقى المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هان، كلمة خلال المؤتمر، أكد فيها أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق حيال اعتقال عدد كبير من الصحفيين والأكاديميين في تركيا".من جهتها قالت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في كلمتها خلال المؤتمر: "نتمنى إطلاق سراح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرتاش، في أقرب وقت ممكن".وأضافت موغريني: "أعتقد أن على تركيا الالتزام بقرار المحكمة، وهذا أمر مهم في إطار حقوق الإنسان والعدالة".يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت، يوم الثلاثاء 20/11/2018، بإطلاق سراح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية الكوردي، صلاح الدين دميرتاش، الذي تعتقله السلطات التركية منذ عام 2016.وقبل وصول وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن "الطرفان سيناقشان ملفات تتعلق بالاقتصاد، التبادل التجاري، الطاقة، الجمارك المشتركة، والتنسيق والتعاون لمواجهة الإرهاب"، إلا أن ملف المعتقلين لدى السلطات التركية، وفي مقدمتهم صلاح الدين دميرتاش، كان على رأس أجندة أعمال الوفد الأوروبي.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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