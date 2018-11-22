أمانة بغداد يرفع رصيده بالتعادل مع الكهرباء

2018/11/22 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع أمانة بغداد رصيده بعد هذا التعادل، إلى النقطة التاسعة في المركز العاشر، بينما رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة الثالثة، ويتقدم للمركز قبل الأخير.

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