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أمانة بغداد يرفع رصيده بالتعادل مع الكهرباء
2018/11/22 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ورفع أمانة بغداد رصيده بعد هذا التعادل، إلى النقطة التاسعة في المركز العاشر، بينما رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة الثالثة، ويتقدم للمركز قبل الأخير.

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