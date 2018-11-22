منتخب الشباب بالمبارزة يغادر غدا للمشاركة في بطولة العالم

2018/11/22 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن جاسم، اليوم الخميس، ان منتخب شباب العراق بالمبارزة سلاح السيف العربي، سيغادر غداً الجمعة للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران للفترة من ٢٤-٢٥ من الشهر الجاري.وقال جاسم في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "الوفد يتألف من رضا حسين ياسين رئيساً للوفد وعلي محمد مدرباً وسعد بنيان إدارياً، بالاضافة الى ٧ لاعبين وهم محمد فاخر وعلي عبود ومحمد حسين ومصطفى بشير وعلي نعيم ومحمد علاء ومحمد قاسم حيث سيشاركون في البطولة ضمن سباقات الفردي والفرقي".وأضاف ان "بطولة العالم ستشهد مشاركة العديد من الدول من بينها اسبانيا وتركيا ورومانيا وهونغ كونغ وتونس وكازاخستان والكويت وروسيا البيضاء وأذربيجان والكويت وإيران بالاضافة الى العراق".وكان منتخب شباب العراق قد دخل عدة محطات استعدادية بغية التحضير الأمثل لهذه البطولة والظهور بمستوى يعكس طموحات القائمين على المبارزة العراقية.

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