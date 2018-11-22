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تفكيك نواة لخلية “ارهابية” في الموصل
2018/11/22 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..

فككت الاستخبارات العسكرية،الخميس، نواة لخلية “ارهابية” في مناطق تابعة لمدينة الموصل.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية بيان إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية استباقية تمكنت من اختراق وتفكيك مجموعة كانت تشكل نواة لخلية ارهابية بينهم احد العناصر الامنية التابعة لعصابات داعش الارهابية في مناطق القيارة ووادي حجر بالموصل”.

وأوضح البيان أن ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك نواة لخلية “ارهابية” في الموصل alansaar.

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