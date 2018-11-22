English | وظائف


بالصور.. مسنة تنفق ما تملك لتتزوج شاباً خسرته بعد زواجهما
2018/11/22 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ أنفقت إحدى مسنات اسكتلندا كل ما تملك من أجل أن تكون بجوار صديقها السريلانكي البالغ من العمر 26 عاما.

قامت ديانا دي زويسا، وهي في سن التقاعد، ببيع منزلها في مدينة موسيلبورغ البريطانية لكي تبني منزل أحلامها مع زوجها المستقبلي في سريلانكا.

كما أنها اشترت حافلة صغيرة له، ولكن حلمها انهار عندما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مسنة تنفق ما تملك لتتزوج شاباً خسرته بعد زواجهما) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مسنة تنفق ما تملك لتتزوج شاباً خسرته بعد زواجهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).


كامل التفاصيل في: كلكامش برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ قرقاش ينتقد بعض وسائل الإعلام التي تفبرك أخبارًا عن الخليج
⋙ اعتقال امرأة متهمة بقتل ابنها من طليقها بمساعدة زوجها الحالي في العمارة
⋙ منظمة الهجرة: مليون نازح عراقي لم يعودوا لمناطقهم حتى الآن
⋙ #فالح الحمراني - في خلفيات الصراع على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
⋙ #امين يونس - حمكو .. والهجرةُ إلى كندا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | برنامج شوف السلطة الرابعة | الحلقة 8 مع قحطان عدنان 22-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | حياتك الادوية 22 11 18
⋙ بالصور .. تحضيرات لفتح المنطقة الخضراء
الأكثر شيوعا