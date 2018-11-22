بالصور.. مسنة تنفق ما تملك لتتزوج شاباً خسرته بعد زواجهما

2018/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ أنفقت إحدى مسنات اسكتلندا كل ما تملك من أجل أن تكون بجوار صديقها السريلانكي البالغ من العمر 26 عاما.قامت ديانا دي زويسا، وهي في سن التقاعد، ببيع منزلها في مدينة موسيلبورغ البريطانية لكي تبني منزل أحلامها مع زوجها المستقبلي في سريلانكا.كما أنها اشترت حافلة صغيرة له، ولكن حلمها انهار عندما […]

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