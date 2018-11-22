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وزارة الزراعة الأردنية تنفي وقف الاستيراد من سوريا
2018/11/22 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفى وزير الزراعة والبيئة الأردني إبراهيم الشحاحدة اليوم الخميس أن تكون وزارته قد قررت وقف استيراد الخضار والفواكه من سورية، مؤكدا أن باب الاستيراد والتصدير

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