وزارة الزراعة الأردنية تنفي وقف الاستيراد من سوريا

2018/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الزراعة والبيئة الأردني إبراهيم الشحاحدة اليوم الخميس أن تكون وزارته قد قررت وقف استيراد الخضار والفواكه من سورية، مؤكدا أن باب الاستيراد والتصدير

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