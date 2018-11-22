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الأصلاح: عقارات الدولة في الخضراء كافية لإسكان النواب دون بدلات الإيجار
2018/11/22 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، اليوم الخميس، عن وجود وحدات ودور سكنية عائدة لعقارات الدولة مستحوذة عليها الأحزاب السياسية والشخصيات الحكومة السابقة، فيما

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