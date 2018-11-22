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٣.٢ مليون طفل لا يحصلون على التعليم في العراق
2018/11/22 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن وجود ٣.٢ مليون طفل لا يحصلون على التعليم بشكل مستمر في العراق.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "٣.٢ مليون طفل عراقيي لا يحصلون على التعليم بشكل مستمر، ومليوني طفل لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة في اليمن".

وأضافت أن "٢.٢ مليون طفل خارج المدارس‏ في جنوب السودان، في حين لا يذهب ١.٧٥ مليون طفل إلى المدرسة في سورية".انتهى/س

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