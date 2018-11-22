فرنسا تمنع دخول 18 سعوديا الى ارضيها على خلفية مقتل خاشقجي

2018/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت وسائل اعلام عالمية , اليوم الخميس ، بان فرنسا منعت دخول 18 مواطنا سعوديا إلى أراضيها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوسائل ان" السلطات الفرنسية منعت هؤلاء السعوديين من الوصول إلى الأراضي الفرنسية، وكذلك منطقة شنغن".



وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية قضية خاشقجي والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول.وأعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قتل على يد فريق أمني بذريعة إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله حال رفضه "على حد قولها".انتهى .



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